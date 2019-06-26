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Hatay'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

46 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Hatay'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Akevler Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Mahallesi'nde bir işletme önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi üzerine iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Taraflar daha sonra ceplerindeki bıçakları çıkararak kavgaya tutuştu. Bıçaklı kavgada Y.S. ve B.S. ile karşıt gruptan ismi öğrenilemeyen bir şahıs ağır yaralandı.

Olay sonrası yaralılardan ikisi motosikletlerle Eski Antakya Devlet Hastanesine götürülürken, ağır yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, polis olay yerinde geniş kapsamlı inceleme başlattı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:45 Kaynak: İHA
Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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