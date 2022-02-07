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Hatay'da bin 169 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da bin 169 paket kaçak sigara ele geçirildi

07.02.2022 13:33
Hatay'da bin 169 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da düzenlenen operasyonda bin 169 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'da düzenlenen operasyonda bin 169 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Hassa İlçe Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma timi (JASAT) tarafından M.A., A.İ. ve S.B. isimli şahısların kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi alması üzerine bir araçta ve iş yerinde arama yapıldı.

Gaziantep - Hatay karayolu üzerinde yapılan yol kontrol noktasında Kilis ilinden gelen M.A. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan arama sonucunda 345, Ardıçlı Mahallesinde bulunan A.İ. ile Küreci Mahallesinde bulunan S.B. isimli şahıslara ait markette yapılan arama sonucunda 834 olmak üzere toplam 1.169 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Jandarma, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da bin 169 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da bin 169 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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