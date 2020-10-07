Hatay'da bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
07.10.2020 14:01
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiAlınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada Haraparası Mahallesi Köy...
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada Haraparası Mahallesi Köy Garajlarında şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Araç içerisinde bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
A.B. ve B.V. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - HATAY
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