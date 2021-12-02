Hatay'da bina boşluğunda bulunan 5 kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 5 kedi yavrusunu mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

Kışlasaray Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki bir binanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Dolandırıcı sevgilisi binlerce lirasını geri getirdi, mağdur kadının tepkisi şaşırttı: Param gitseydi de Cüneyt gitmesiydi

Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!

Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!

"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?