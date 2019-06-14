Hatay'da binanın çatısına yıldırım düştü
46 dakika önce
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir binanın çatı katına yıldırım düştü.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:23 Kaynak: İHA
'ın Erzin
ilçesinde bir binanın çatı katına yıldırım düştü.
Erzin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında bir binanın duvarına yıldırım düştü. Yıkılan duvarın parçaları kaldırıma düştü. Bina sakinleri tarafından yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda binanın çatı katında büyük bir gürültüyle patlamanın olduğu, can kaybının olmadığı belirtildi" dedi. - HATAY
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