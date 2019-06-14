Son Dakika Haberleri: Hatay'da binanın çatısına yıldırım düştü
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Hatay'da binanın çatısına yıldırım düştü

46 dakika önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir binanın çatı katına yıldırım düştü.

Hatay'da binanın çatısına yıldırım düştü, System.String[]
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir binanın çatı katına yıldırım düştü.

Erzin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında bir binanın duvarına yıldırım düştü. Yıkılan duvarın parçaları kaldırıma düştü. Bina sakinleri tarafından yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda binanın çatı katında büyük bir gürültüyle patlamanın olduğu, can kaybının olmadığı belirtildi" dedi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:23 Kaynak: İHA
Erzin, Hatay, Güncel
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