Son Dakika Haberleri: Hatay'da, Binanın Kazan Dairesinde Patlama: 2 Ölü, 6 Yaralı (1)

Hatay'da, Binanın Kazan Dairesinde Patlama: 2 Ölü, 6 Yaralı (1)

33 dakika önce

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Hatay'da, Binanın Kazan Dairesinde Patlama: 2 Ölü, 6 Yaralı (1), System.String[]
HATAY'ın Altınözü ilçesinde, bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 Suriyeli hayatını kaybederken,  6 kişi ise yaralandı. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:50 Kaynak: DHA

Altınözü, Hatay, Güncel
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