Hatay'da, Binanın Kazan Dairesinde Patlama: 2 Ölü, 6 Yaralı (1)

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 Suriyeli hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. - Hatay

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle

Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi

Suriyeli 2 Çocuğa Tecavüz Edildiği Skandalıyla Gündeme Gelen Yurt Kapatıldı

Selfie İçin Çıktığı Dağda Mahsur Kalan Suriyeli, 4,5 Saatte Kurtarıldı