Hatay'da, Binanın Kazan Dairesinde Patlama: 2 Ölü, 6 Yaralı (1)
33 dakika önce
HATAY'ın Altınözü ilçesinde, bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.
HATAY'ın Altınözü ilçesinde, bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 Suriyeli hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:50 Kaynak: DHA
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