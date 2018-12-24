Hatay'da Bir Apartmanın İki Balkonu Çöktü
2 saat önce
Hatay'da bir apartmanın iki balkonu çöktü Hatay'da 1 haftada 3 balkon çökmesi yaşandı Çökme yaşanan binada bazı işletme çalışanları iş yerlerini terk etmediHATAY - Hatay'da, bir binanın dört ve beşinci katlarında balkon çöktü.
Hatay'da bir apartmanın iki balkonu çöktü
Hatay'da 1 haftada 3 balkon çökmesi yaşandı
Çökme yaşanan binada bazı işletme çalışanları iş yerlerini terk etmedi
HATAY - Hatay'da, bir binanın dört ve beşinci katlarında balkon çöktü. İşlek caddede çökme anında çevrede kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.
Olay, merkez ilçe Antakya'nın Gündüz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski ve kısmen boşaltılan binanın dört ve beşinci katlarında balkon çöktü. Taş parçalarının düşmesi sırasında çevrede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
Olayın ardından Antakya Belediyesi Zabıta Ekipleri alanda önlem aldı. Daha sonra olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, yoğun çabalar sonucunda havada asılı kalan büyük kütleli taş parçasını indirdi.
Ekiplerin tahliye çağrısına rağmen binada bulunan bazı işletme çalışanlarının iş yerlerini terk etmediği görüldü.
Polis balkon göçmesiyle ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da son bir haftada 3 farklı noktada balkon göçmesi meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:49 Kaynak: İHA
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