Hatay'da bir araçta 5 kilo 945 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Hatay'da bir araçta 5 kilo 945 gram uyuşturucu bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, araçlarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, araçlarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Ziyaret Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.B. ve M.K'nin araçla uyuşturucu taşıyacakları bilgisi üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ziyaret Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla düzenlenen, narkotik köpeği Öğle'nin de yer aldığı operasyonda 5 kilo 945 gram plaka haline getirilmiş esrar ele geçirildi. Sürücü M.B. ve yanındaki M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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