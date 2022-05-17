Hatay'da bir araçta 50 sahte pasaport ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da bir araçta 50 sahte pasaport ele geçirildi

17.05.2022 12:31
Hatay'da bir araçta 50 sahte pasaport ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, aracında 50 sahte pasaport ve 50 pasaport laminesi (şeffaf film/bant) ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, aracında 50 sahte pasaport ve 50 pasaport laminesi (şeffaf film/bant) ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında takibe aldıkları otomobili Antakya- İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada sahte oldukları belirlenen 50 pasaport ve 50 pasaport laminesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.A. emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Hatay'da otomobilde 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirildi Hatay'da otomobilde 5 bin 116 uyuşturucu hap ele geçirildi Hatay'da sahte pasaport operasyonu Hatay'da sahte pasaport operasyonu
Kaynak: AA

Pasaport, Antakya, Hatay, Film, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da bir araçta 50 sahte pasaport ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:16:57. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da bir araçta 50 sahte pasaport ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement