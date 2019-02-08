Son Dakika Haberleri: Hatay'da Bir Binadaki Patlama

Hatay'da Bir Binadaki Patlama

18 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada meydana gelen patlamayla ilgili ev sahibi tutuklandı.

Hatay'da Bir Binadaki Patlama, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada meydana gelen patlamayla ilgili ev sahibi tutuklandı.

İlçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'nde 25 Ocak'ta meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma sonucu ev sahibi M.K. "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:20 Kaynak: AA

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