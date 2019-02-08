Hatay'da Bir Binadaki Patlama

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada meydana gelen patlamayla ilgili ev sahibi tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada meydana gelen patlamayla ilgili ev sahibi tutuklandı.



İlçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'nde 25 Ocak'ta meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma sonucu ev sahibi M.K. "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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