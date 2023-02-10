Hatay'da bir çift depremden 109 saat sonra enkazdan kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da bir çift depremden 109 saat sonra enkazdan kurtarıldı

10.02.2023 18:34
Hatay'da bir çift depremden 109 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Doğan ve Temadur Konaç çifti, depremden 109 saat sonra mahsur kaldıkları enkazdan sağ çıkarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Doğan ve Temadur Konaç çifti, depremden 109 saat sonra mahsur kaldıkları enkazdan sağ çıkarıldı.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, ses tespit ettikleri binanın enkazında birden fazla kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Ekipler, sesin geldiği noktada saatler süren çalışmanın ardından 50'li yaşlardaki Doğan ve Temadur Konaç'ı, depremden 109 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis personelince hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar ekipleri alkışlayarak kutladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da bir çift depremden 109 saat sonra enkazdan kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:37 Premier Lig'den depremzedelere maddi ve manevi destek
17:56 Son dakika: Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, paralarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17:20 Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek
17:16 Hatay'a giden yardım tırlarının önünü kesen yağmacılar yakalandı
16:58 Haydi GSM operatörleri sıra sizde! Depremzedeler ve yakınları elinizi taşın altına sokmanızı bekliyor
16:47 Malatya'da içler acısı manzara! Beş katlı binanın yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı
16:45 Yardım organizasyonuna katılan Adnan Polat, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı
16:12 Hatay'da anne ve 3 çocuğu, 107 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
16:23 Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türk insanının mücadelesine Muslera inanamadı: Bu ne yüce bir millet
16:12 Osmaniye'de artçı deprem: 4 katlı bina yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 18:51:19. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da bir çift depremden 109 saat sonra enkazdan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement