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Hatay'da bir depoda gümrük kaçağı ürünler bulundu - Son Dakika

Hatay'da bir depoda gümrük kaçağı ürünler bulundu

12.01.2022 12:59
Hatay'da bir depoda gümrük kaçağı ürünler bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen deponun sahibi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen deponun sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki bir depoya baskın düzenledi.

Adreste 2 bin 857 kozmetik ürün, 80 güneş gözlüğü, 336 cinsel içerikli ürün ve 184 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu depo sahibi M.Ş, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da bir depoda gümrük kaçağı ürünler bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da bir depoda gümrük kaçağı ürünler bulundu - Son Dakika
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