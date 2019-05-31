Son Dakika Haberleri: Hatay'da bir ev alev alev yandı
Son Dakika Genel Haber

Hatay'da bir ev alev alev yandı

48 dakika önce

Hatay'da bir ev alev alev yandıHATAY - Hatay'ın Yayladağı İlçesi Tutlubahçe mahallesi Urumu çiftliğinde bir evde yangın çıktı.

Hatay'da bir ev alev alev yandı
HATAY - Hatay'ın Yayladağı İlçesi Tutlubahçe mahallesi Urumu çiftliğinde bir evde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Tutlubahçe Mahallesi Urumu çiftliğinde akşam saatlerinde Halit Sabancı'ya ait evden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin personeli yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.
Yangında kimseye zarar gelmezken, Sabancı ailesine ait olan evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da bir ev alev alev yandı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:23 Kaynak: İHA
Yayladağı, Hatay, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu Uyuyan Suudi Prens, 14 yıl sonra başını hareket ettirdi Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 22:11:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da bir ev alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]