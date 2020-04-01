Hatay'da bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye asıllı Türk vatandaşı Z.E'nin evinde çok sayıda ilaç bulunduğu bilgisi üzerine adreste arama yaptı.

Hatay 'ın Belen ilçesinde bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi.

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