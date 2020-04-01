Hatay'da bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi - Son Dakika

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Hatay'da bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi
6 saat önce
Hatay'ın Belen ilçesinde bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye asıllı Türk vatandaşı Z.E'nin evinde çok sayıda ilaç bulunduğu bilgisi üzerine adreste arama yaptı.
Evde 250 kutu çeşitli markalarda ilaç ele geçirildi.
Z.E. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:42 Kaynak: AA
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