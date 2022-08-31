Hatay'da ev yangınında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Hatay'da ev yangınında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

31.08.2022 21:50
Hatay'da ev yangınında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

Hatay'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Antakya Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Öğle saatlerinde çıkan yangının ihbarını alan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan ve hızla büyüyen yangının çevre binalara sıçramaması için büyük gayret harcayan itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 3 çocuğu yara almadan tahliye etti.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. - HATAY

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da ev yangınında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da ev yangınında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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