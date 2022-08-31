Olay, Antakya Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Öğle saatlerinde çıkan yangının ihbarını alan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan ve hızla büyüyen yangının çevre binalara sıçramaması için büyük gayret harcayan itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 3 çocuğu yara almadan tahliye etti.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da ev yangınında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı - Son Dakika

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