Hatay'da bir evde kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza - Son Dakika

Hatay'da bir evde kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza

31.12.2020 10:57
Hatay'da bir evde kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde H.A'ya ait evde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Ev sahibi H.A. hakkında "kumar oynamaya mekan ayarlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 6 kişiye ise Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Güzelyurt Mahallesi, Yayladağı, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da bir evde kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza - Son Dakika


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