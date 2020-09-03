Hatay'da bir evden 5 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Öte yandan evde yaşayan 80 yaşındaki Hatice H. ile zihinsel engelli oğlu Mehmet H, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bunun üzerine belediye temizlik ekipleri evden yaklaşık 5 kamyon çöp çıkardı, ardından temizlik çalışması yaptı.

Fatih Mahallesi 875. Sokak'ta bulunan bir evin içerisinden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ve polise bildirdi.

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