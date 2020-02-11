Hatay'da bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü, önce çöp konteynere daha sonrada bir evin duvarına çarparak durabildi, olayda sürücü yaralandı.

Hatay'da bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü, önce çöp konteynere daha sonrada bir evin duvarına çarparak durabildi, olayda sürücü yaralandı.

Yeşil Mahalle Fethi Bey Caddesi'nde Muhammet Ö'nün (40) kullandığı 31 PA 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu yol kenarında bulunan çöp konteynere çarptı.

Daha sonra bir evin duvarına çarparak durabilin otomobilin sürücüsü, araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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