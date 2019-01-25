Son Dakika Haberleri: Hatay'da bir evin kazan dairesinde patlama meydana geldi

Hatay'da bir evin kazan dairesinde patlama meydana geldi

46 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Hatay'da bir evin kazan dairesinde patlama meydana geldi, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:38 

Altınözü, Hatay, Ekonomi
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