Hatay'da bir evin kazan dairesinde patlama meydana geldi
46 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.
Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:38
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