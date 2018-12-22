Hatay'da Bir İşçi Elini Pres Makinesine Kaptırdı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Servet Aksoy adlı işçi, parmaklarını pres makinesine kaptırdı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Servet Aksoy adlı işçi, parmaklarını pres makinesine kaptırdı. Hastaneye götürülen işiçinin, iki parmağı koptu, 2 parmağı da büyük oranda zedelendi.



İskenderun İlçesi'nde bir filtre fabrikasında çalışan Servet Aksoy(39), elini pres makinesine kaptırdı. Aksoy'un yardımına önce arkadaşları koştu. Aksoy'un parmaklarının sıkıştığı bölüm, pres makinasından söküldü. Çağrılan ambulanla hastaneye kaldırılan Aksoy'un parmaklarının arasında kaldığı makine parçası, önce itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesildi. Ardından bükülerek, çıkarıldı. Ancak, Aksoy'un işaret ve orta parmağının koptuğu, yüzük ve serçe parmağının büyük oranda zedelendiği görüldü. İşçi, tedavi altına alındı. - Hatay

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'da Çarşamba Günü Beklenen Kar Yağışı Megakenti Günlerce Esir Alacak

18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı

Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi