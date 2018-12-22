Son Dakika Haberleri: Hatay'da Bir İşçi Elini Pres Makinesine Kaptırdı

Hatay'da Bir İşçi Elini Pres Makinesine Kaptırdı

4 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde parmaklarını pres makinesine kaptıran işçinin kopan parmakları sağlık ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla sıkıştığı makineden kurtarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde parmaklarını pres makinesine kaptıran işçinin kopan parmakları sağlık ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla sıkıştığı makineden kurtarıldı.

İskenderun İlçesi'nde bir filtre fabrikasında çalışan Servet Aksoy (39), elini pres makinesine kaptırdı. Aksoy'un yardımına önce arkadaşları koştu. Aksoy'un elini sıkıştırdığı makinenin parçası sökülerek sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan Aksoy 'un elindeki makine parçası, İskenderun itfaiyesinde çalışan görevliler tarafından önce spiralle kesildi. Aksoy'un makine parçaları bükülerek parmakları sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ancak, Aksoy'un işaret ve orta parmağının koptuğu, yüzük ve serçe parmağının da büyük oranda zedelendiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:34 Kaynak: DHA

İtfaiye, İşçi, İskenderun, Hatay, Güncel
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