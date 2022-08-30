Hatay'da pompalı tüfekle hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Hatay'da bir işyerine pompalı tüfekle girerek çelik kasa içerisinden 15 bin lira çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Antakya Güzelburç Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre pompalı tüfekle bir iş yerindeki çelik kasadan 15 bin lira çalındı. Polis iş yeri sahibinin başvurusu üzerine harekete geçti. Hatay polisi iş yerindeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyerek şüphelinin M.S. olduğunu tespit etti. Şüpheli, olayda kullanılan otomobil ile birlikte Reyhanlı'da gözaltına alındı.

Hırsızlık konusu malzemeler bulunarak sahibine teslim edilirken M.S. sevk edildiği adliyede tutuklandı. - HATAY