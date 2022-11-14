Binanın terasına çıkan Çelikdemir, bulduğu halatın bir ucunu buradaki bir demire diğer ucunu da bacağına bağlayarak halatla aşağıya sarktı. Evinin açık olan penceresine bu şekilde ulaşmaya çalışan Çelikdemir, halat kısa gelince binanın dış cephesinde asılı kaldı.

Kaynak: AA

İskenderun, İtfaiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anahtarı unutan adam, terastan halatla sarkarak daireye girmeye çalıştı! Asılı kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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