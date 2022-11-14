Anahtarı unutan adam, terastan halatla sarkarak daireye girmeye çalıştı! Asılı kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Anahtarı unutan adam, terastan halatla sarkarak daireye girmeye çalıştı! Asılı kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

14.11.2022 22:18

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anahtarını evde unutan yaşlı adam, bacağına bağladığı halatla terastan sarkarak dairesine girmeye çalıştı. Halatla asılı kalan adam, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtuldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Süleymaniye Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında oturan İbrahim Çelikdemir (72), evinin anahtarını içeride unutunca kapıda kaldı.

HALATLA AŞAĞIYA SARKMAYA ÇALIŞTI

Binanın terasına çıkan Çelikdemir, bulduğu halatın bir ucunu buradaki bir demire diğer ucunu da bacağına bağlayarak halatla aşağıya sarktı. Evinin açık olan penceresine bu şekilde ulaşmaya çalışan Çelikdemir, halat kısa gelince binanın dış cephesinde asılı kaldı.

YAŞLI ADAMI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Çelikdemir'in yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatı keserek Çelikdemir'i evin içine çekti. Kurtarılan ancak taktığı halat nedeniyle bacağı moraran Çelikdemir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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İskenderun, İtfaiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anahtarı unutan adam, terastan halatla sarkarak daireye girmeye çalıştı! Asılı kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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