Hatay'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde bulunan bir barakada hareketsiz yatan birinin olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 24 yaşındaki Suriye uyruklu Adnan Abdullah olduğunu tespit etti.

Abdullah'ın başından silahla vurulduğunu belirleyen ekipler, olayla ilgili araştırma başlattı.