Bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Zambak'ın (42) tüfekle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında Veysel E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Veysel E, Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahmutlu Mahallesi'nde dün konuşmak için bir araya gelen Mustafa Zambak ile husumetli olduğu ileri sürülen V.E. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zambak tüfekle vurularak yaşamını yitirmişti.