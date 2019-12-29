Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma - Son Dakika

Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen bir köpeğin sosyal medyada görüntülerinin yayımlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen bir köpeğin sosyal medyada görüntülerinin yayımlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü öne sürülen köpeğin, sosyal medyada görüntülerinin yer alması üzerine Hassa Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.

Söz konusu köpeğin sahibi Abidin Bövelek, AA muhabirine, iki hafta önce hayvanlarını otlatmaya çıktığında köpeğinin zehirlendiğini öne sürdü.


Bunun üzerine yeğenine evden zehirlenmeye karşı iğne getirmesini istediğini dile getiren Bövelek, şöyle konuştu:


"Köpek zehirlenmenin etkisiyle üzüm bağı dikmek için açılan çukura düştü. İğneyi yaptıktan sonra kuyudan çıkardım. Köpek zehirlenmenin de etkisiyle yaklaşık 5-10 dakika sonra can çekişerek öldü. Köpeğimin neden zehirlendiğini bilmiyorum. Yoldan gelirken herhangi bir şey de yemiş olabilir. Kendi köpeğini bir çoban nasıl zehirleyebilir. Bir çobanın köpeği canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?"

Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Bövelek, sosyal medyada yer alan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.


Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, failinin bulunması ve gereken cezayı alması için suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Adli soruşturma başlatıldı

Hassa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine ivedi olarak tahkikat başlatıldığı belirtilerek, görüntüde yer alan kişinin bir saat içerisinde tespit edildiği ve ikamet ettiği mahalleye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ulaştığı bildirildi.

Adli makamların talimatıyla görüntülerde yer alan aynı zamanda köpeğin sahibi olan çoban ve görüntüyü kayda alan akrabasının ifadeleri alınarak adli soruşturma işlemine vakit kaybedilmeden başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu görüntüde yer alan yaşanan üzücü olaya ilişkin Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti
Irkçı lider Wilders'tan yeni provokasyon! Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenledi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: Babanı öldürdüm polisi ara

Son Dakika Haberleri
22:31 Otomobille panelvan minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
22:30 Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
22:30 Alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına düştü - Son Dakika
22:30 Evden kovulunca kapıyı kilitleyip kendine zarar verdi - Son Dakika
22:30 Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 22:33:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]