Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma - Son Dakika
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Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen bir köpeğin sosyal medyada görüntülerinin yayımlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen bir köpeğin sosyal medyada görüntülerinin yayımlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü öne sürülen köpeğin, sosyal medyada görüntülerinin yer alması üzerine Hatay Valiliği, Hassa Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.

Söz konusu köpeğin sahibi Abidin Bövelek, AA muhabirine, iki hafta önce hayvanlarını otlatmaya çıktığında köpeğinin zehirlendiğini öne sürdü.


Bunun üzerine yeğenine evden zehirlenmeye karşı iğne getirmesini istediğini dile getiren Bövelek, şöyle konuştu:


"Köpek zehirlenmenin etkisiyle üzüm bağı dikmek için açılan çukura düştü. İğneyi yaptıktan sonra kuyudan çıkardım. Köpek zehirlenmenin de etkisiyle yaklaşık 5-10 dakika sonra can çekişerek öldü. Köpeğimin neden zehirlendiğini bilmiyorum. Yoldan gelirken herhangi bir şey de yemiş olabilir. Kendi köpeğini bir çoban nasıl zehirleyebilir. Bir çobanın köpeği canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?"

Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Bövelek, sosyal medyada yer alan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, failin bulunması ve gereken cezayı alması için suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.


Adli soruşturma başlatıldı


Hassa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine ivedi olarak tahkikat başlatıldığı belirtilerek, görüntüde yer alan kişinin bir saat içerisinde tespit edildiği ve ikamet ettiği mahalleye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ulaştığı bildirildi.

Adli makamların talimatıyla görüntülerde yer alan aynı zamanda köpeğin sahibi olan çoban ve görüntüyü kayda alan akrabasının ifadeleri alınarak adli soruşturma işlemine vakit kaybedilmeden başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu görüntüde yer alan yaşanan üzücü olaya ilişkin Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.


Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada zehirlendiği iddia edilen köpeğin sosyal medyada görüntülerinin yayımlanmasıyla ilgili Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, zehirlenme emaresi gösteren çoban köpeğinin bir çukura titreyerek düştüğü ve bir şahsın ise köpeğin başında beklediği görüntülerin sosyal medyada yayımlandığına yer verildi.

Görüntülerde yer alan aynı zamanda köpeğin sahibi olan çoban ve görüntüyü kayda alan akrabasının ifadelerinin alındığı belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yaklaşık iki hafta önce gerçekleşen olayın güvenlik ve asayiş birimlerince fark edilmesi ihbar kabul edilerek ivedi olarak gerekli tahkikata başlanılmıştır. Görüntüde yer alan şahıs bir saat içerisinde tesbit edilmiş ve ikamet ettiği mahalleye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ulaşmıştır. Görüntüde yer alan yaşanan üzücü olaya ilişkin Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç devam etmektedir."

Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:38 Kaynak: AA
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