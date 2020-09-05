Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı

HATAY'ın Altınözü ilçesinde koronovirüs önlemleri kapsamında Kozkalesi Mahallesi'nin tedbir amaçlı karantina altına alındığı duyuruldu.

Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı, System.String[]

HATAY'ın Altınözü ilçesinde koronovirüs önlemleri kapsamında Kozkalesi Mahallesi'nin tedbir amaçlı karantina altına alındığı duyuruldu.

Altınözü Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Covid-­19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda, İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26-27. Maddesi gereği 04 Eylül 2020 tarihli ve 70 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile İlçemiz Kozkalesi Mahallesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı karantina uygulaması başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Altınözü Kaymakamlığı, Koronavirüs, Altınözü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 02:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

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