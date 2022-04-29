Bir mahalle kuduz karantinasına alındı - Son Dakika
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Bir mahalle kuduz karantinasına alındı

29.04.2022 18:44

Hatay'ın Hassa ilçesinde köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahallede kuduz karantinası başlatıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahallede kuduz karantinası başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınarbaşı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran ve ardından ölü bulunan sahipsiz bir köpekte kuduz mikrobuna rastlandı.

Bunun üzerine Hassa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.

Bir mahalle kuduz karantinasına alındı
Bir mahalle kuduz karantinasına alındı
Bir mahalle kuduz karantinasına alındı
Bir mahalle kuduz karantinasına alındı
Bir mahalle kuduz karantinasına alındı
Bir mahalle kuduz karantinasına alındı
Bir mahalle kuduz karantinasına alındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir mahalle kuduz karantinasına alındı - Son Dakika


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