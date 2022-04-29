Bir mahalle kuduz karantinasına alındı - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahallede kuduz karantinası başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınarbaşı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran ve ardından ölü bulunan sahipsiz bir köpekte kuduz mikrobuna rastlandı.

Bunun üzerine Hassa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.