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Hatay'da bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi

21.12.2021 19:55
Hatay'da bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya'nın Aşağıoba Mahallesi'nde yaşayan Ö.O'nun otomobiliyle uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı.

Mahallede ekiplerce durdurulan otomobilde, 2 kilogram esrar bulundu.

Sürücü Ö.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.O. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi

Hisarcık, Antakya, Hatay, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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