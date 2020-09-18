Hatay'da bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Hatay'da bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kentte bir otomobili takibe alarak Feyezan Kanalı mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı cinsel uyarıcı 636 içecek, 444 çikolata, 62 sprey ile 384 mendil buldu.

Araç sürücüsü M.H.G. işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, ihbar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika

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