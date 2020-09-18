Araç sürücüsü M.H.G. işlemleri için emniyete götürüldü.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı cinsel uyarıcı 636 içecek, 444 çikolata, 62 sprey ile 384 mendil buldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kentte bir otomobili takibe alarak Feyezan Kanalı mevkisinde durdurdu.

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Hatay'da bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika

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