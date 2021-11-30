Hatay'da bir otomobilde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Saraykent Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.
Ekipler, araçta yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca buldu.
Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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