Hatay'da bir otomobilde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Saraykent Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca buldu.

Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.