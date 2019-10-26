Son Dakika Haberleri: Hatay'da bir terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Hatay'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da bir terörist etkisiz hale getirildi

8 dakika önce

Hatay'da Amanos kırsalında düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hatay'da bir terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Hatay'da Amanos kırsalında düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan planlı operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubunun silahı ve teçhizatıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede yürütülen operasyonlara, artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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