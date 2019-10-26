Hatay'da bir terörist etkisiz hale getirildi
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Hatay'da Amanos kırsalında düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:04 Kaynak: AA
Hatay'da Amanos kırsalında düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan planlı operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubunun silahı ve teçhizatıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede yürütülen operasyonlara, artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.
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