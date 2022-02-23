Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki - Son Dakika
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Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki

23.02.2022 15:58

HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 26 kilometrelik bisiklet yolunun demir bariyerlerinin bazı bölümlerinin çalınması ile ilgili Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven "Bunu yapan kişinin cezasını çekmesi lazım" dedi.

HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 26 kilometrelik bisiklet yolunun demir bariyerlerinin bazı bölümlerinin çalınması ile ilgili Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven "Bunu yapan kişinin cezasını çekmesi lazım" dedi.

Dünyanın en uzun tek parça bisiklet yolu olan 2,3 metre genişliğinde, 26 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolunu motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerlerin yerinden söküldüğünü fark edenler, durumu polise bildirdi. Her biri 1 metre uzunluğunda olan demir boru şeklindeki bariyerlerin bazı bölümlerinin çalındığı belirlendi.

'ORTAK MALLARIMIZI HEPİMİZ SAHİPLENELİM'

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven konu ile ilgili açıklama yaptı. Kamuya ait yerlerin hassasiyetle korunması gerektiğini belirten Güven "Üzücü bir olay. Kamuya ait, herkesin yararlandığı bir yerde birileri geliyor ve hırsızlık yapıyor. Bunu yapan kişinin cezasını çekmesi lazım. Vatandaşlarıma hep şunu söylüyorum; kamuya ait yerleri, bütün vatandaşların, herkesin hem sahiplenmesi hem de katılımcı olması gerekir. Bu konularda yardımcı olması gerekir. Ortak mallarımızı hepimiz sahiplenelim" dedi. Bisiklet yolundaki bariyerlerin çalınmasına vatandaşlar da tepki gösterdi. Dün Arsuz Belediyesi, yaşanan hırsızlığı "26 kilometrelik Arsuz-Samandağ bisiklet yolumuzu, motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerleri çalmışlar" sözleriyle duyurmuştu.


Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki
Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki
Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki
Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki
Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki
Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki
Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki
Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki
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Samandağ, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki - Son Dakika


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