HATAY'DA BİSİKLET YOLUNUN DEMİR BARİYERLERİ ÇALINDI - Son Dakika
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HATAY'DA BİSİKLET YOLUNUN DEMİR BARİYERLERİ ÇALINDI

24.02.2022 02:24

HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kenarındaki 26 kilometrelik bisiklet yolunun demir bariyerleri çalındı.

HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kenarındaki 26 kilometrelik bisiklet yolunun demir bariyerleri çalındı.

Dünyanın en uzun tek parça bisiklet yolu olan 2,3 metre genişliğinde, 26 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolunu motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerlerin yerinden söküldüğünü fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Her biri 1 metre uzunluğunda olan demir boru şeklindeki bariyerlerin bazı bölümlerinin çalındığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Arsuz Belediyesi ise bariyer hırsızlığını, 26 kilometrelik Arsuz-Samandağ bisiklet yolumuzu, motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerleri çalmışlar ifadeleriyle duyurdu. Bariyerlerin çalınması sosyal medyada tepki çekti.

HATAY'DA BİSİKLET YOLUNUN DEMİR BARİYERLERİ ÇALINDI
HATAY'DA BİSİKLET YOLUNUN DEMİR BARİYERLERİ ÇALINDI
HATAY'DA BİSİKLET YOLUNUN DEMİR BARİYERLERİ ÇALINDI

YORUMLAR
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Ordu'da, temizlik çalışmalarında menfezlerden çıkanlar hayrete düşürdü Ordu'da, temizlik çalışmalarında menfezlerden çıkanlar hayrete düşürdü Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki

Samandağ, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY'DA BİSİKLET YOLUNUN DEMİR BARİYERLERİ ÇALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HATAY'DA BİSİKLET YOLUNUN DEMİR BARİYERLERİ ÇALINDI - Son Dakika
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