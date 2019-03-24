Son Dakika Haberleri: Hatay'da Bisikletçiler Doğa İçin Pedal Çevirdi

Hatay'da Bisikletçiler Doğa İçin Pedal Çevirdi

1 saat önce

Erzin Bisiklet Spor Kulübü Derneği ile Dörtyol İlk Kurşun Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri "Bisikletçiler görevde, hedef temiz çevre" sloganıyla düzenledikleri bisiklet turu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahil temizliği yaptı.

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Erzin Bisiklet Spor Kulübü Derneği ile Dörtyol İlk Kurşun Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri "Bisikletçiler görevde, hedef temiz çevre" sloganıyla düzenledikleri bisiklet turu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahil temizliği yaptı.

Dörtyol Atatürk Anıtı önünden yola çıkan bisikletçiler ilçede 6 kilometrelik parkuru tamamladıktan sonra Dörtyol sahilinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Erzin Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Serhat Baykara, yaptığı açıklamada, temiz bir çevreye dikkati çekmek, farkındalık yaratarak çevre duyarlılığını artırmak amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Dörtyol İlk Kurşun Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanifi Tuygar da temiz bir çevre adına gerçekleştirdikleri etkinlikte kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:08 Kaynak: AA

Erzin, Dörtyol, Hatay, Güncel
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