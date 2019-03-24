Hatay'da Bisikletçiler Doğa İçin Pedal Çevirdi
1 saat önce
Erzin Bisiklet Spor Kulübü Derneği ile Dörtyol İlk Kurşun Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri "Bisikletçiler görevde, hedef temiz çevre" sloganıyla düzenledikleri bisiklet turu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahil temizliği yaptı.
Erzin
Bisiklet Spor Kulübü Derneği ile Dörtyol
İlk Kurşun Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri "Bisikletçiler görevde, hedef temiz çevre" sloganıyla düzenledikleri bisiklet turu kapsamında Hatay
'ın Dörtyol ilçesinde sahil temizliği yaptı.
Dörtyol Atatürk
Anıtı önünden yola çıkan bisikletçiler ilçede 6 kilometrelik parkuru tamamladıktan sonra Dörtyol sahilinde çevre temizliği gerçekleştirdi.
Erzin Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Serhat Baykara, yaptığı açıklamada, temiz bir çevreye dikkati çekmek, farkındalık yaratarak çevre duyarlılığını artırmak amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirtti.
Dörtyol İlk Kurşun Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanifi Tuygar da temiz bir çevre adına gerçekleştirdikleri etkinlikte kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:08 Kaynak: AA
Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanına Zehir Zemberek Sözler
Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız!
Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı
Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi