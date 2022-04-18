Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü

18.04.2022 08:24

Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü Hatay'ın Samandağ ilçesinde örtü altı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde örtü altı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde bitki örtüsünün bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yayılan alevler olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü
Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü
Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü

YORUMLAR
500
Hatay'da korkutan yangın! Ormanlık alan rüzgarın etkisiyle kısa sürede küle döndü Hatay'da korkutan yangın! Ormanlık alan rüzgarın etkisiyle kısa sürede küle döndü HATAY'DA ORMAN YANGINI HATAY'DA ORMAN YANGINI

İtfaiye, Yangın, Hatay, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
08:14 18 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
08:08 Hatay'da korkutan yangın! Ormanlık alan rüzgarın etkisiyle kısa sürede küle döndü
08:00 18 Nisan Pazartesi günü hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış tüm yurdu esir aldı!
07:46 PKK'ya 'Pençe-Kilit' operasyonu başladı! Tüm hedefler başarıyla ele geçirildi
00:57 Eski bakan Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül, Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığına atandı
00:55 İstifaların ardından Türk futbolunda kritik karar! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor
00:54 Ahmet Çakar'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü! İstifanın arkasında ses kaydı var!
00:20 Muğla'da yaşanan olayda 26 yaşındaki genç, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
00:17 Marcao'ya bir talip daha çıktı! Atalanta'dan Galatasaray'a reddedilmeyecek teklif
00:07 Doğu Perinçek'den, Ümit Özdağ'a sert sözler: Onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 08:30:26. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement