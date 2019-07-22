Hatay'da bitki örtüsü yangını
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Hatay'ın Defne ilçesinde bitki örtüsü yangını çıktı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
'ın Defne
ilçesinde bitki örtüsü yangını çıktı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Dursunlu
Mahallesi'nde villalara yakın alanda henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına Defne Belediyesi İtfaiye
Ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, bir iş makinesi de yol açılması için destek verdi. Yangın dört koldan yapılan müdahale ile söndürüldü.
2 hektarlık alanın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
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