Bitkin halde yüzen bir yunus görüldü - Son Dakika
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Bitkin halde yüzen bir yunus görüldü

28.03.2022 13:26

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz kıyısına yakın noktada bitkin halde bir yunus görüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz kıyısına yakın noktada bitkin halde bir yunus görüldü.

Balıkçılar, deniz kıyısına yakın noktada bir canlının su yüzeyinde yavaş ilerlediğini görerek harekete geçti.

Deniz canlısına yaklaşan balıkçılar, yüzen canlının bitkin haldeki bir yunus olduğunu belirledi.

Bir süre sonra gözden kaybolan yunus, balıkçıların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, türün Türkiye denizlerinde yaygın görülen "Mutur Phocoena phocoena" olduğunu söyledi.

Yunusun görüntülere göre hastalanmış veya yaralanmış olabileceğini aktaran Turan, şu an için yapılacak bir şeyin bulunmadığını belirtti.

Bitkin halde yüzen bir yunus görüldü
Bitkin halde yüzen bir yunus görüldü

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Kaynak: AA

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