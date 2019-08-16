Hatay'da boğazı kesilmiş halde bulunan kişi kurtarılamadı
1 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:29 Kaynak: AA
'ın İskenderun
ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizciler Mahallesi'nde Muhammet İbret'ten (66) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine araştırma yapan ekipler, İbret'i mahalleden geçen demir yolu hattında boğazı kesilmiş şekilde buldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince, İbret ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradan da Antakya
Devlet Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Muhammet İbret, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yola dökülen sabun nedeniyle yağmur sonrası yol köpürdü! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi Son Dakika! Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak Seda Bakan anne oldu! Bebeğine Leyla adını verdi 2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi