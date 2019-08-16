Son Dakika Haberleri: Hatay'da boğazı kesilmiş halde bulunan kişi kurtarılamadı
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Hatay'da boğazı kesilmiş halde bulunan kişi kurtarılamadı

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'da boğazı kesilmiş halde bulunan kişi kurtarılamadı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizciler Mahallesi'nde Muhammet İbret'ten (66) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine araştırma yapan ekipler, İbret'i mahalleden geçen demir yolu hattında boğazı kesilmiş şekilde buldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, İbret ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradan da Antakya Devlet Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Muhammet İbret, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:29 Kaynak: AA
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