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Hatay'da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildi

34 dakika önce

Hatay'da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildiHATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sıcaktan bunalıp girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden Mehmet Kılınç (67) ve kardeşi Mithat Kılınç (45), Adıyaman'da toprağa verildi.

Hatay'da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildi
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sıcaktan bunalıp girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden Mehmet Kılınç (67) ve kardeşi Mithat Kılınç (45), Adıyaman'da toprağa verildi.
Dörtyol sahilinde dün, sıcak havadan bunalan Mehmet ve kardeşi Mithat Kılınç, denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki kardeş, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Sahil güvenlik ekiplerince bulunup, kıyıya çıkarıldı. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 7 çocuk babası Mehmet ve 3 çocuk babası Mithat Kılınç'ın cansız bedenleri, yapılan otopsi sonrası memleketi Adıyaman'a getirildi.
Yeni Mezarlık Camii'nde, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Kılınç kardeşler, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hatay'da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:09 Kaynak: DHA
Mehmet Kılınç, Adıyaman, Dörtyol, Hatay, Güncel
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