O sırada kendisi de akıntıya kapılan Şahin, bir anda gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Aziz Şahin, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtaran dede boğuldu - Son Dakika

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