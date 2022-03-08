HATAY'DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH TEMİN EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

HATAY'DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH TEMİN EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

08.03.2022 12:00
HATAY'DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH TEMİN EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

HATAY'da terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye silah sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası aranan R.E., yakalandı.

HATAY'da terör örgütü PKK-KCK/PYD- YPG'ye silah sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası aranan R.E., yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK-KCK/PYD-YPG silahlı terör örgütlerine silah sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E.'nin Antakya ilçesinde günübirlik olarak kiraladığı bir evde saklandığı bilgisi aldı. Jandarma ekiplerini baskın yaptdığı evde R.E. kıskıvrak yakalandı. R.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HATAY'DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH TEMİN EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
HATAY'DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH TEMİN EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
HATAY'DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH TEMİN EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Hatay'da terör örgütüne silah yardımı yapan hükümlü yakalandı Son dakika haberi: Hatay'da terör örgütüne silah yardımı yapan hükümlü yakalandı Adıyaman'da PKK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı Adıyaman'da PKK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma, Silah, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY'DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH TEMİN EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:07:33. #1.12#
SON DAKİKA: HATAY'DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH TEMİN EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement