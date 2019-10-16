Son Dakika Haberleri: Hatay'da bomba paniği
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da bomba paniği

Hatay'da bomba paniği

50 dakika önce

Hatay'da bomba paniği Bomba imha uzmanının açtığı poşetten dondurulmuş gıda çıktıHATAY - Hatay'da şüpheli poşet alarmı paniğe neden oldu.

Hatay'da bomba paniği

Bomba imha uzmanının açtığı poşetten dondurulmuş gıda çıktı

HATAY - Hatay'da şüpheli poşet alarmı paniğe neden oldu.

İskenderun İlçesi, Cumhuriyet Meydanı'nda ATM'lerin olduğu alanda bulunan şüpheli poşet için bomba ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, meraklı kalabalık polis tarafından uzaklaştırıldı. Meydan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanının kontrol ettiği poşetin içerisinden dondurulmuş gıda maddeleri çıktı.

Olay sonrası çevredekiler rahat bir nefes alırken, ekipler poşetin kime ait olduğunu öğrenmek için çalışma başlattı.

Hatay'da bomba paniği

Cumhuriyet Meydanı, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bergüzar Korel, Amerika'da gündeliğe giden ablası hakkında ilk kez konuştu!
Şule Çet davasında ifade veren bilirkişi: Düşmeden önce yarı çıplaktı Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:50:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da bomba paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]