Hatay'da boru içinde mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Hatay'da boru içinde mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Hatay'da boru içinde mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beton su kanalı olarak kullanılan boru içerisinde mahsur kalan köpek yavrusu bir saatlik çalışma ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Hatay'da boru içinde mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

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HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beton su kanalı olarak kullanılan boru içerisinde mahsur kalan köpek yavrusu bir saatlik çalışma ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yeşil mahalle Abacıoğlu sokak içerisinden geçen beton boru içerisinden yavru köpek sesi geldiğini duyan çevre sakinleri 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Dörtyol itfaiye amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan köpek yavrusunu canlı kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Ekipleri içeride sıkışan yavru köpeği kurtarmak için balyoz yardımı ile beton boruyu kırdı. Ardından boru içerisinde mahsur kalan köpek yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan yavru köpek daha sonra hayvan sever bir mahalle sakini tarafından sahiplenildi.

Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 02:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da boru içinde mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika
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