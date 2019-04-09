Son Dakika Haberleri: Hatay'da Boş Arazide Bebek Cesedi Bulundu

Hatay'da Boş Arazide Bebek Cesedi Bulundu

50 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, boş arazide, yeni doğmuş bir bebeğe ait ceset bulundu.

Hatay'da Boş Arazide Bebek Cesedi Bulundu, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, boş arazide, yeni doğmuş bir bebeğe ait ceset bulundu.

İlçeye bağlı Sarıbük Mahallesi'nde, arazide beze sarılı bebek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yeni doğmuş olduğunu belirledikleri bebeğin cesedini, Altınözü Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Altınözü, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Cinayetinde Evde 2 Cansız Beden Çıktı Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:59:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Boş Arazide Bebek Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]