Hatay'da Boş Arazide Bebek Cesedi Bulundu
50 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, boş arazide, yeni doğmuş bir bebeğe ait ceset bulundu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
'ın Altınözü
ilçesinde, boş arazide, yeni doğmuş bir bebeğe ait ceset bulundu.
İlçeye bağlı Sarıbük Mahallesi'nde, arazide beze sarılı bebek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yeni doğmuş olduğunu belirledikleri bebeğin cesedini, Altınözü Devlet Hastanesi
morguna götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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