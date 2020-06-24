Hatay'da boş arazide yangın - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde boş arazide çıkan yangından zeytin ağaçları küle döndü.



Yangın, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mahallesinde bulunan 250 dönümlük boş arazide yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar arazideki yangını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangında 4 arasöz ve 4 itfaiye aracı takviyeye geldi.



İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında arazinin yakınında bulunan zeytin ağaçları yanarak kül oldu.



İtfaiye erleri yangının çıkışı nedenini araştırıyor. - HATAY