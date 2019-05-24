Son Dakika Haberleri: Hatay'da buğday hasadı başladı

Hatay'da buğday hasadı başladı

8 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde buğday hasadı başladı.

Hatay'da buğday hasadı başladı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde buğday hasadı başladı.

Kırıkhan ilçesine bağlı Danaahmetli Mahallesinde buğday hasadına başlayan çiftçi Ahmet Yokuş, 60 dönümlük ekili alanda bu yıl yağışlarında iyi olmasından dolayı dönüme 650 ile 800 kilo arasında ürün beklediğini belirtti.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik de Kırıkhan'da geçen yıl 150 bin dönüm buğday ekildiğini hatırlatarak sular altında kalan alanlardan dolayı bu alanın 100 bin dönüme düştüğünü söyledi.

Kırıkhan'da lisanslı depoculuk yapan Mete İçcan ise, buğday veriminin geçen yıla oranla bu yıl daha yüksek olduğunu belirtti.

Kurak alanlarda hasadın başladığını belirten İçcan, "Susuz alanlarda verim ilk hasatta 500 kilo civarı, biz bunu geçen yıl en verimli alanlarda aldık. Bu yılki beklentimiz çiftçilerimizin 600 ile 650 kilo ürün alması" dedi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:38 Kaynak: İHA
Kırıkhan, Hatay, Ekonomi
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