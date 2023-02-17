Hatay'da "buharlı" görüntüsüyle sembolleşen gönüllü yaralanmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi - Son Dakika
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Hatay'da "buharlı" görüntüsüyle sembolleşen gönüllü yaralanmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi

17.02.2023 17:23
Hatay'da "buharlı" görüntüsüyle sembolleşen gönüllü yaralanmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi

Hatay'da, deprem sonrası bir enkazda çalışırken baretini çıkardığı anda başından çıkan buhar görüntüsü ile sembolleşen arama kurtarma gönüllüsü Mustafa Aydın, başka bir yıkıntıda yaralanmasına rağmen depremzedelere yardım etmeyi sürdürüyor.

Hatay'da, deprem sonrası bir enkazda çalışırken baretini çıkardığı anda başından çıkan buhar görüntüsü ile sembolleşen arama kurtarma gönüllüsü Mustafa Aydın, başka bir yıkıntıda yaralanmasına rağmen depremzedelere yardım etmeyi sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen arama kurtarma görevlilerinin zorlu mesaisi devam ediyor.

Yoğun toz içinde enkazda çalışmayı sürdüren görevliler arasında İstanbul'da yaşayan 2 çocuk babası 41 yaşındaki AFAD gönüllüsü Mustafa Aydın da yer alıyor.

Antakya ilçesinde depremin 101'inci saatinde enkazdan çıkarılmasını sağladığı Hikmet Yiğitbaş'a sarılan Aydın'ın, enkaz üzerindeyken baretini çıkardığı anda başından yoğun şekilde buharın çıkması mücadelenin zorluğunu gözler önüne serdi. Aydın, enkazdaki çalışmasına rahatsızlanan gözüne pansuman yaptırarak devam edebildi.

Bu görüntüsüyle depremin sembollerinden olan Aydın, başka bir arama kurtarma faaliyetinde enkaz üzerinde düşmesi sonucu başını betona çarptı. Aydın'ın sol kulağının bir kısmı kıkırdak üzerinden koptu.

Hastaneye kaldırılarak kopan parça kulağına dikilen Aydın, bir günlük dinlenmenin ardından kulağı sargılı şekilde yeniden deprem bölgesine gelerek insanlara yardımcı olmaya başladı. Enkaza gidemeyen Aydın, yardım kolilerinin taşınması ile depremzedelere yemek ve giyecek dağıtılmasında görev yapıyor.

"Sonuna kadar buradayım"

Mustafa Aydın, AA muhabirine, AFAD gönüllüsü olduğunu, depremin birinci günü vatani görevini yaptığı Hatay'a geldiğini söyledi.

Hatay'da ilk iki günde kendisi gibi 4 gönüllü arkadaşıyla aynı sokakta 7 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Gücüm yettiğince herkesin yardımına koştum. Bir enkazda kalan Hikmet Yiğitbaş'ı kurtarmak için 11,5 saat enkaz kazdık. Zeminden 14,5 metre derinden çıkardık Hikmet'i. Çok terlemiştim. Birden soğuk havaya çıkınca kafamda buharlaşma oldu. Farkında değilim. Birkaç gün sonra telefonuma baktığımda sosyal medyada görüntülerimin milyonlarca kez izlendiğini gördüm. Sembol görüntülerden olmuşum. Burada arama yapan da onlara çay, su dağıtan da bir kahraman bence."

Aydın, günlerdir çok az uykuyla depremzedeler için çalıştığını dile getidi.

Depremin 10'uncu gününde bir enkazda çalışırken düştüğünü anlatan Aydın, "Sol kulağımın üst bölgesi kıkırdaktan koptu. Hastanede kulağım yeniden dikildi. Ellerim ve ayaklarım hala sağlam. Bir gün dinlendikten sonra yeniden Antakya'ya gelerek depremzedeler için yardıma başladım. Sonuna kadar buradayım." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Hatay'da 'buharlı' görüntüsüyle sembolleşen gönüllü yaralanmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da "buharlı" görüntüsüyle sembolleşen gönüllü yaralanmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi - Son Dakika
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