Hatay?da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

HATAY'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 31 ilden Hatay'da yasağa uyuldu. Sokaklarda, yasak kapsamı dışında olanlar dışında kimsenin olmadığı görüldü. Kentin birçok noktasında polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Dışarı çıkan vatandaşları da polis ekipleri evlerine dönmeleri yönünde uyarıyor.